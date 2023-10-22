Повітряні сили повідомили, як окупанти обстрілюватимуть Україну взимку

Ворог може вдатися до нових тактичних прийомів найближчим часом

Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, щоб масово застосувати їх для обстрілів України взимку. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Якщо ракет не буде в такій кількості, як минулого року, то з безпілотниками справа інша. Ідеться не лише про «Шахеди», виробництво яких збільшується, а також про FPV-дрони. До них ці дрони надходять тисячами, це небезпечна зброя. І засоби для захисту, і засоби протидії потрібно брати з урахуванням, що наш противник буде нарощувати саме ударні БпЛА», – підкреслив посадовець.

На думку Ігната, РФ узимку може вдатися до нових тактичних прийомів у війні, адже ворог їх постійного змінює.

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«Ворог використовує військову хитрість. Він діятиме нахабно, можливо, якимись новими тактичними прийомами. Ці прийоми протягом війни змінюються, росіяни щось нове вигадують», – зауважив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.

Від нічного ворожого удару по Харківщині загинули шестеро людей, поранення отримали 17 осіб.