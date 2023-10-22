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Повітряні сили повідомили, як окупанти обстрілюватимуть Україну взимку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, як окупанти обстрілюватимуть Україну взимку
Росіяни нарощують виробництво «Шахедів» та FPV-дронів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог може вдатися до нових тактичних прийомів найближчим часом

Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, щоб масово застосувати їх для обстрілів України взимку. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Якщо ракет не буде в такій кількості, як минулого року, то з безпілотниками справа інша. Ідеться не лише про «Шахеди», виробництво яких збільшується, а також про FPV-дрони. До них ці дрони надходять тисячами, це небезпечна зброя. І засоби для захисту, і засоби протидії потрібно брати з урахуванням, що наш противник буде нарощувати саме ударні БпЛА», – підкреслив посадовець.

На думку Ігната, РФ узимку може вдатися до нових тактичних прийомів у війні, адже ворог їх постійного змінює.

«Ворог використовує військову хитрість. Він діятиме нахабно, можливо, якимись новими тактичними прийомами. Ці прийоми протягом війни змінюються, росіяни щось нове вигадують», – зауважив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.

Від нічного ворожого удару по Харківщині загинули шестеро людей, поранення отримали 17 осіб.

Теги: обстріл Україна безпілотник

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