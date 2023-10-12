Ця зима буде важчою, ніж попередня – очільник ДТЕК

Атаки ворога на енергосистему ймовірно будуть інтенсивнішими

Фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них. Про це заявив голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Ця зима, напевно, буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності», – сказав він.

Водночас очільник енергохолдингу ДТЕК наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.

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«З іншого боку, ми багато чому навчилися, і навіть для таких ситуацій, які були 23 листопада (блекаут – «Главком»), ми знайшли рішення», – додав Тімченко.

Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Раніше також повідомлялося, де Україна тримає запаси трансформаторів на випадок атаки.