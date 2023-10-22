Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни готуються до зимових обстрілів і шукають прогалини в українській ППО – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни готуються до зимових обстрілів і шукають прогалини в українській ППО – ISW
РФ намагатиметься знайти прогалини в українській ППО
фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія урізноманітнює поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників

Російські війська можуть урізноманітнити поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників, щоб знайти прогалини в українській протиповітряній обороні перед ударами взимку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики зазначили, що Південне оперативне командування повідомило, що російські війська завдали ударів невідомими ракетами класу «повітря-земля» по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях; ракетами Х-59 у Кривому Розі, Дніпропетровській області, Миколаївській і Херсонській областях;  крилатими ракетами «Іскандер-К» і БПЛА «Шахед» у Кривому Розі вночі з 20 на 21 жовтня. 

У Південному оперативному командуванні зазначили, що три з невідомих ракет здетонували в повітрі, Х-59 влучила в житловий квартал, а «Іскандери» і «Шахеди» в промислові об’єкти Кривого Рогу. 

Також зазначено, що російська тактична авіація одночасно випустила 30 модифікованих керованих авіабомб по прифронтовій частині Херсонської області.

Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська ніколи раніше не застосовували таку комбінацію озброєнь.

Аналітики ISW, проаналізувавши ці дані, дійшли висновку, що Росія, ймовірно, готується до зимових атак за допомогою комбінованих ударів, які можуть допомогти визначити прогалини в роботі українських систем ППО.

Нагадаємо, влада Києва розкрила секрет успіху столичної ППО. Київ охороняє багаторівнева система протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. Однак жодна ППО не може гарантувати повний захист. 

Теги: росія авіація обстріл системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти знищують місто постійними обстрілами
Авдіївка. Ворог робить з міста ще один Бахмут
13 жовтня, 12:15
«Шлях лише один: Україні треба проявляти максимальну суб'єктність й ініціативу в питанні завершення війни»
Війна Росії проти України. Три страхи західних еліт
30 вересня, 07:13
Аркадій Міл-Ман: Зараз ми ставимо перед собою мету перемогти у війні. Це не мова про цілі післявоєнного врегулювання
Експосол Ізраїлю Аркадій Міл-Ман: Зброя, з якою напав ХАМАС, – російська Інтерв’ю
19 жовтня, 11:25
Внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту
Удар по штабу Чорноморського флоту. Окупанти заявили про перші втрати
22 вересня, 15:08
Щотижня російська влада приймає нові закони, щоб придушити будь-яку форму критики чи незгоди
ООН: Репресії в Росії досягли рівня сталінських часів
22 вересня, 17:15
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
29 вересня, 09:34
Росіяни здійснили два мінометних обстріли Сумщини
Авіабомби на Луганщині, південь оговтується від атаки дронів: ситуація в регіонах
3 жовтня, 10:12
Сили оборони відбили всі атаки окупантів на сході
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
16 жовтня, 07:31
Пізно ввечері 19 жовтня ворог вдарив ракетами по Павлограду
РФ двічі за ніч атакувала Дніпропетровщину ракетами
19 жовтня, 07:43

Події в Україні

Росіяни готуються до зимових обстрілів і шукають прогалини в українській ППО – ISW
Росіяни готуються до зимових обстрілів і шукають прогалини в українській ППО – ISW
Удар по Харкову: кількість поранених збільшилася
Удар по Харкову: кількість поранених збільшилася
ЗСУ відкинули росіян із західних околиць Роботиного – ISW
ЗСУ відкинули росіян із західних околиць Роботиного – ISW
Атака на Харків: з'явилися фото наслідків
Атака на Харків: з'явилися фото наслідків
У Харкові росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти»: є загиблі
У Харкові росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти»: є загиблі
Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків
Росіяни обстрілюють бригади українських енергетиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з ряду країн
12K
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
9991
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною
8724
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
6898
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику
6773
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Вчора, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту