Росіяни готуються до зимових обстрілів і шукають прогалини в українській ППО – ISW

Російська армія урізноманітнює поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників

Російські війська можуть урізноманітнити поєднання ракет, керованих бомб і безпілотників, щоб знайти прогалини в українській протиповітряній обороні перед ударами взимку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Військові аналітики зазначили, що Південне оперативне командування повідомило, що російські війська завдали ударів невідомими ракетами класу «повітря-земля» по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях; ракетами Х-59 у Кривому Розі, Дніпропетровській області, Миколаївській і Херсонській областях; крилатими ракетами «Іскандер-К» і БПЛА «Шахед» у Кривому Розі вночі з 20 на 21 жовтня.

У Південному оперативному командуванні зазначили, що три з невідомих ракет здетонували в повітрі, Х-59 влучила в житловий квартал, а «Іскандери» і «Шахеди» в промислові об’єкти Кривого Рогу.

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Також зазначено, що російська тактична авіація одночасно випустила 30 модифікованих керованих авіабомб по прифронтовій частині Херсонської області.

Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська ніколи раніше не застосовували таку комбінацію озброєнь.

Аналітики ISW, проаналізувавши ці дані, дійшли висновку, що Росія, ймовірно, готується до зимових атак за допомогою комбінованих ударів, які можуть допомогти визначити прогалини в роботі українських систем ППО.

Нагадаємо, влада Києва розкрила секрет успіху столичної ППО. Київ охороняє багаторівнева система протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. Однак жодна ППО не може гарантувати повний захист.