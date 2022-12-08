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Чому РФ довго не атакувала Україну дронами: відповідь ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чому РФ довго не атакувала Україну дронами: відповідь ISW
РФ знову замовила в Ірану партію ударних безпілотників
фото з відкритих джерел

Аналітики прогнозують, що найближчими тижнями РФ частіше використовуватиме для ударів по Україні

Російські окупанти застосували безпілотники іранського виробництва для ударів по українських містах вперше за три тижні, ймовірно, через те, що модифікували безпілотники для більш холодної погоди. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Армія РФ знову використала дрони «Шахед» іранського виробництва їх у ніч на 7 грудня для ударів, зокрема, по Дніпру, Київській області, Полтавській, Житомирській та Запорізькій областях.

«Російські сили, ймовірно, модифікували дрони для застосування в умовах холоднішої погоди і, швидше за все, найближчими тижнями все частіше їх використовуватимуть для ударів по українській критичній інфраструктурі», – пишуть у зв'язку з цим аналітики ISW.

Раніше українські військові припускали, що Росії довелося призупинити використання дронів іранського виробництва, оскільки вони не придатні для використання в холодну погоду. Тепер, ймовірно, армії РФ вдалося вирішити цю проблему.

ISW раніше повідомляв, що російським військовим доводиться все більше покладатися на вироблені в Ірані системи через виснаження арсеналу російської високоточної зброї.

За даними ЗМІ, Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, аби атакувати ними Україну. 

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами

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Теги: безпілотник Україна війна окупанти Іран росія

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