Захід тисне на ООН щодо експертної оцінки збитих в Україні дронів

Іран і Росія заперечують постачання безпілотників Москві

Організація Об’єднаних Націй вивчає «доступну інформацію» щодо звинувачень у тому, що Іран постачав Росії безпілотники. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, оскільки він стикається з тиском Заходу щодо направлення експертів в Україну для перевірки збитих безпілотників, повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається також, що Росія стверджує, що у Гутерріша немає мандата на направлення експертів ООН в Україну для розслідування походження безпілотників. Іран заперечує постачання безпілотників Москві, а Росія заперечує, що її війська використовували іранські безпілотники для нападу на Україну.

«Велика Британія, Франція, Німеччина, США та Україна стверджують, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном. Гутерреш двічі на рік звітує перед радою про виконання», – йдеться у матеріалі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами.

За даними ЗМІ, Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, аби атакувати ними Україну.