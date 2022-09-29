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Росія перекидає винищувачі на аеродром Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія перекидає винищувачі на аеродром Білорусі
Сьогодні до повітряного простору Білорусі увійшли три багатоцільові винищувачі Су-30
фото ілюстративне

Останні перельоти російських винищувачів між Росією та Білоруссю були наприкінці березня

На білоруський аеродром «Барановичі», вперше з кінця березня, прилетіли три російські винищувачі Су-30. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Сьогодні до повітряного простору Білорусі увійшли три багатоцільові винищувачі Су-30СМ ПКС РФ, які здійснили посадку на аеродромі "Барановичі". Варто нагадати, що останні перельоти російських винищувачів між Росією та Білоруссю були наприкінці березня. На той час літаки залишали нашу країну (Білорусь, – ред.)», – йдеться у повідомленні.

Частина літаків, що залишилася в Білорусі, служать для тренування нових пілотів ПКС РФ. За даними моніторингової групи, у жовтні цього року очікувалося постачання другої партії винищувачів Су-30СМ до Білорусі.

«Але сьогодні прилетіли винищувачі не із заводу, а ті, які стоять на озброєнні ПКС РФ з реєстраційними номерами RF-81772, RF-81760 та RF-81758», – зазначає «Беларускі Гаюн».

Раніше повідомлялося, що Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: аеродром Білорусь росія війна авіація

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