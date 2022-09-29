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Стало відомо, скільки мобілізованих з РФ готується розмістити Білорусь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, скільки мобілізованих з РФ готується розмістити Білорусь
Влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам ЗС РФ у мобілізації
фото: ГУР

Під потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств

У Білорусі готують місця для розміщення 20 тис. мобілізованих військових з Російської Федерації. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, в результаті поповнення, співвідношення «досвідчених» та «молодих» військових має скласти 1 до 5. Як пише Маляр, для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі.

«Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано ЗС Білорусі та місцевим радам», – каже вона.

Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. «Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити шляхом мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів», – додала вона.

Крім того, влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам ЗС РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

Як раніше повідомлялося, Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі.  Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують. 

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

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Теги: Білорусь окупанти війна військові мобілізація навчання озброєння влада перевезення

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