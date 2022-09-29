Данілов пояснив, як Україна відповість на новий наступ із Білорусі
Секретар РНБО не вірить, що Лукашенко прийме таке рішення
У разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю «Настоящему времени».
«Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той почав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему», – сказав Данілов.
Секретар РНБО не вірить, що Лукашенко прийме таке рішення.
«Не думаю, що лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували», – додав він.
Нагадаємо, 28 вересня у Білорусі розпочалися навчання на військовому аеродромі.
Також Білорусь готується до масштабного прийому військових ешелонів із Росії.
Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.
26 вересня на зустрічі у Сочі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь нібито не терпітимуть приниження від Європи, хоча майбутнє у співпраці. Водночас Путін, який розв'язав криваву війну в Україні, закликав Захід поважати Росію.
Коментарі — 0