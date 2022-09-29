Данілов пояснив, як Україна відповість на новий наступ із Білорусі

Україна дасть жорстку відповідь, якщо з території Білорусі буде розпочато новий наступ

Секретар РНБО не вірить, що Лукашенко прийме таке рішення

У разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю «Настоящему времени».

«Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той почав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему», – сказав Данілов.

Секретар РНБО не вірить, що Лукашенко прийме таке рішення.

«Не думаю, що лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували», – додав він.

Нагадаємо, 28 вересня у Білорусі розпочалися навчання на військовому аеродромі.

Також Білорусь готується до масштабного прийому військових ешелонів із Росії.

Тим часом у Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні і виступає проти використання будь-якої зброї.

26 вересня на зустрічі у Сочі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь нібито не терпітимуть приниження від Європи, хоча майбутнє у співпраці. Водночас Путін, який розв'язав криваву війну в Україні, закликав Захід поважати Росію.