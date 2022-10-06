Росія стала головним «постачальником» техніки для ЗСУ: дані The Wall Street Journal

Українські військові отримали майже пів тисячі трофейних танків

Росія за підсумками успішного контрнаступу Збройних сил України на Харківському напрямку стала найбільшим «постачальником» важкого озброєння для Києва, випереджаючи за всіма показниками США та союзників НАТО. Про це йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

Стрімкий контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку призвів до того, що підрозділи ЗС РФ були змушені відступати, залишаючи склади з боєприпасами та десятки одиниць бронетехніки.

Подібні військові трофеї, як пише видання, допомогли українській армії не лише повернути під свій контроль Лиман, а й посилити просування у напрямку захопленого Луганська. Лише один 49 стрілецький батальйон «Карпатська Січ» захопив 10 танків Т-80 та п'ять самохідних гаубиць 2С5 «Гіацинт». У спілкуванні з журналістами начальник штабу підрозділу Руслан Андрійко зазначив, що військовослужбовці не знають, що їм тепер робити з такою кількістю трофеїв.

«У нас так багато трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити. Ми починали як піхотний батальйон, а тепер начебто стаємо механізованим батальйоном», – сказав офіцер.

Якщо підбити підсумки останніх контрнаступів ЗСУ на кількох напрямках, Україна отримала більше важкого озброєння від Росії як трофеїв, ніж від США та країн-членів НАТО.

За даними видання, з першого дня повномасштабного вторгнення російській армії вдалося затрофеїти 109 українських танків, 15 САУ та 63 БМП. А підрозділи ЗСУ, зі свого боку, отримали від загарбників 460 бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин та 44 одиниці реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, у результаті вдалого контрнаступу на Харківщині бійці Збройних Сил України захопили, зокрема, російські керовані снаряди «Краснополь» калібру 152 мм. Вартість одного такого снаряда становить приблизно $35 тис.

Також відомо, що українські захисники захопили сучасну російську командно-спостережну машину «Канонада» під час наступальних дій на Харківщині.