Унікальний трофей. ЗСУ захопили новітню командно-спостережну машину росіян

Воїни ЗСУ здобули черговий трофей – командно-спостережну машину «Канонада»

Українські захисники захопили сучасну російську командно-спостережну машину «Канонада» під час наступальних дій на Харківщині. Про це повідомляє Telegram-канал «СтратКом».

«Рідкісна та сучасна російська командно-спостережна машина 1В1003 на базі БТР-80 комплексу управління артилерією 1В198 «Канонада» захоплена українськими військами на Харківщині», – зазначається у повідомленні.

Комплекс «Канонада» призначений для керування дивізіоном реактивних систем залпового вогню «Торнадо-Г», повністю комп'ютеризований та оснащений найновішими артилерійськими системами керування.

Поруч із оптичними приладами розвідки у складі входять електронні інструменти топографічної прив'язки з урахуванням системи глобального позиціонування ГЛОНАСС. Цей комплекс оснащений автоматизованою програмою управління наведенням та вогнем нового покоління. Це забезпечує час початку залпів артилерійського дивізіону з маршу в межах трьох хвилини, а з підготовленої вогневої позиції – менше однієї хвилини.

Характеристики:

Базове шасі БТР-80, повна маса машини – 13 800 кг.

Максимальна швидкість по шосе – 80 км/год.

Максимальна дальність розвідки – телевізійний канал 6500 м;

Межі вимірювання дальності – 100-10000 м.

Кількість каналів передачі даних – 4;

Максимальна дальність зв'язку: за радіозасобами до 30 км; по дротових лініях зв'язку до 1,5 км.

Саме з таких систем керування виходять вказівки окупантів щодо обстрілу українських міст та сіл реактивною артилерією.

Фото командно-спостережної машини «Канонада», яка опинилася в руках ЗСУ, оприлюднив у своєму Telegram-каналі також журналіст Юрій Бутусов.

«Машина корегування вогню артилерії на базі БТР-82. Унікальний трофей, яким заволоділи ЗСУ», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше на деокупованих територіях Харківщини працівники Державного бюро розслідувань знайшли запасний командний пункт російських загарбників. Рашисти стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований.

Під час відпрацювання об'єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди.

Також раніше бійці Збройних сил України показали ще один трофей, який вони здобули у ході контрнаступу на Харківському напрямку. Йдеться про одну з модифікацій російського танку Т-72, який тепер буде допомагати звільняти країну від загарбників.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше також показав, які трофеї отримали українські захисники від рашистів.

До слова, триває 209 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.