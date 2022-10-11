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Окупанти ударили по Ладижинській ТЕС із дронів-камікадзе

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти ударили по Ладижинській ТЕС із дронів-камікадзе
Ладижинська ТЕС потрапила під ворожий удар
фото з відкритих джерел

На місці ударів працюють усі служби

У вівторок, 11 жовтня, вранці російські окупанти дронами атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«Здійснена атака на Ладижинську ТЕС. Два дрони-камікадзе Shahed-136», – написав він у Telegram.

Про наслідки ворожої атаки Борзов не повідомляє.

На місці працюють усі служби.

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.

Протягом попередньої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

11 жовтня на світанку на півдні України сили протиповітряної оборони збили вісім ворожих безпілотників.

На світанку 11 жовтня російські окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю.

Теги: війна росія обстріл окупанти Вінниччина ТЕС

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