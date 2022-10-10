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Сили ППО знищили у Кривому Розі два дрони-камікадзе

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сили ППО знищили у Кривому Розі два дрони-камікадзе
фото ілюстративне

Безпілотники були спрямовані ворогом для атаки критичної інфраструктури

Російські загарбники намагалися атакувати Кривий Ріг на Дніпропетровщині іранськими дронами. Українські захисники збили два безпілотники. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Наша ППО знищила над Кривим Рогом два дрони-камікадзе Shahed-136», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що дрони були спрямовані ворогом для атаки критичної інфраструктури області.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

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Теги: Дніпропетровщина війна росія Україна окупанти

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