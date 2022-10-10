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Ворог атакує Кривий Ріг дронами-камікадзе

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог атакує Кривий Ріг дронами-камікадзе
фото ілюстративне

У Кривому Розі лунають вибухи

Російські загарбники атакують Кривий Ріг на Дніпропетровщині іранськими безпілотниками. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

«Вибухи у Кривому Розі. Попередньо – дрони-камікадзе «Шахіди», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Розвідка розкрила деталі, як готувався масований обстріл України.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

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Теги: Дніпропетровщина війна росія Україна окупанти

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