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Росія відцуралася вчителів, яких відправила на окуповані території

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росія відцуралася вчителів, яких відправила на окуповані території
Поки українські силовики арештовують росіян, держава-терористка заявляє, що нічого не сталося 
фото з відкритих джерел

Міносвіти РФ переконує, буцімто російські посланці в Україні перебувають під захистом, тим часом ЗСУ так не думають 

У міносвіти країни-окупанти РФ відхрестилися від російських вчителів, затриманих напередодні на деокупованих територіях. Рашисти традиційно твердять: все йде за планом, російських вчителів у Харківській області немає. Буцімто педагоги-засланці Кремля взагалі не працювали на окупованій землях за російською програмою, це все були місцеві колаборанти. Про це повідомили російські ЗМІ.  

За словами міністра освіти РФ Сергія Кравцова, «російські вчителі перебувають під захистом».

Однак насправді ситуація інакша. Як заявила напередодні віце-прем'єрка Ірина Верещук, ЗСУ затримали на звільнених територіях російських вчителів, їм загрожує до 12 років ув'язнення. Затримані приїхали на окуповані території для роботи у місцевих школах за російськими освітніми програмами. Вчителів судитимуть за порушення законів та звичаїв війни). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

«Вони скоїли злочин проти нашої держави. Ми багато разів попереджали російських громадян, які погодилися приїхати на територію України та здійснювати тут заборонену законом діяльність. Звісно, захід покарання їм визначить суд, проте на території нашої держави ще перебуває певна кількість російських громадян, які приїхали на тимчасово окуповані території і точно понесуть покарання, якщо не покинуть нашу територію невідкладно», – повідомила Верещук.

Російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну.

«Як полонених їх ніхто не розглядатиме, тому що вони не комбатанти, Женевські конвенції не передбачають обмінів невійськовополонених», – наголосила Верещук.

У липні стало відомо, що у російських регіонах, особливо з низькими зарплатами, набирають вчителів, щоб викладати українським дітям «правильну» історію, а також, за словами міністра освіти Росії Сергія Кравцова, «правильні» географію та суспільствознавство. Вчителям пропонували зарплати приблизно 190 тис. рублів. 

Крім того, окупанти в Мелітополь завезли із Росії понад пів тисячі вчителів.

Теги: окупанти держава злочин вчитель рашисти

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