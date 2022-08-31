Як розмовляти з дітьми про війну? Поради психолога вчителям

«Обов’язок класного керівника – знати, чи не загинув у дитини хтось із родичів, що взагалі дитина пережила за останні місяці»

Дитяча психологиня Катерина Гольцберг перед початком навчального року дала поради вчителям щодо того, як говорити з дітьми про війну. Вона наголосила, що у нинішніх умовах уникнути розмов про війну вчителям не вдасться. Про це психологиня сказала у розмові з «Главкомом».

Катерина Гольцберг наголосила, що класний керівник повинен знати, чи не загинув у дитини хтось із родичів, що взагалі дитина пережила. Ця інформація важлива для розуміння вчителем, як може вплинути на стан дитини та чи інша подія.

«В ідеалі перед початком навчання вчитель має познайомитися з усіма дітьми, якщо бачить їх уперше, чи з новенькими – якщо такі приходять. Зараз це особливо важливо. На мою думку, це обов’язок класного керівника – знати, чи не загинув у дитини хтось із родичів, що взагалі дитина пережила. Це інформація не для розповсюдження у школі, а для розуміння вчителем, як може вплинути на стан дитини та чи інша подія», – зазначила вона.

Психологиня також зазначила, що вчитель має познайомити дітей, якщо у його класі з’явилися нові учні.

«Важливо, щоб новенький намагався влитися у колектив, не лишався осторонь. Дитина має розказати про себе те, що вважатиме за потрібне. Наголошу: якщо вона десь трошки фантазує, щось вигадує, і вчитель це бачить, за теперішніх обставин на це не потрібно звертати увагу, робити зауваження», – сказала вона.

Гольцберг переконана, що уникнути розмов про війну вчителям не вдасться, адже діти самі «розкручуватимуть» їх на такі розмови. Тому психологиня радить дотримувати кількох правил:

Ми не маємо обговорювати якісь деталі. Це має бути розмова (загально) інформативна: ми повинні пояснити, що сталася певна подія (приміром, обстріл потягу), можемо сказати про своє ставлення до неї і послухати ставлення дітей до неї.

Ми не маємо дуже заглиблюватися у почуття щодо цієї події, оскільки дитина може глибоко переживати і не зможе навчатися.

Нехтувати такими розмовами не можна – це може посилити тривогу дітей.

Як відомо, прийдешній навчальний рік відрізнятиметься від попередніх. А їх, до слова, звичайними теж назвати важко – через пандемію коронавірусу. Вона внесла значні корективи у навчальний процес. Проте повномасштабна війна вимагає кардинальніших рішень. На цей раз батькам доводиться самим визначатися із формою навчання, ретельно зважуючи всі ризики.

Нагадаємо, раніше гурт «Танок на майдані Конго» разом з дитячим психологом Світланою Ройз записали пісню-практикум «Крокуй до укриття!», щоб допомогти дітям впоратися з тривогою та панікою від сирен.

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