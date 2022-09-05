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На Херсонщині партизани приносять вчителям-колаборантам «подарунки»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Херсонщині партизани приносять вчителям-колаборантам «подарунки»
Окупанти погрожують українським вчителям каральними заходами
фото: Новини Донбасу

Одному з тих, хто погодився очолити школу в окупації, партизани принесли траурний вінок

Переважна більшість шкіл, що опинилися на тимчасово окупованій території Херсонської області, відмовилися працювати за російськими програмами. Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Тепер окупанти намагаються підкупити батьків безкоштовним харчуванням та виплатами, а українським вчителям погрожують каральними заходами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчителям, що погоджуються на співпрацю з рашистами, представники Руху опору «Південь» УДА нагадують про відповідальність щодо участі у колаборантській діяльності. Так, одному з тих, хто погодився очолити школу в окупації, на подвір'я принесли траурний вінок. Вчитель від співпраці з ворогом після такого «подарунку» відразу відмовився.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі рашисти залякують батьків позбавленням прав, якщо ті не віддадуть дітей до школи.

А у тимчасово захопленому росіянами Мелітополі лише десята частина освітян пішла на колаборацію із загарбниками, до міста завезли 500 вчителів з Росії.

До слова, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.

Теги: вчитель окупанти Херсонщина війна

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