Окупанти в Мелітополь завезли із Росії понад пів тисячі вчителів

Російські «педагоги» повинні зомбувати українських дітей

У тимчасово захопленому росіянами Мелітополі лише десята частина освітян пішла на колаборацію із загарбниками, до міста завезли 500 вчителів з Росії. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону.

«Наші героїчні вчителі, директори шкіл, директори дитячих садочків в більшості своїй відмовилися співпрацювати з ворогом. Лише 10% співробітників відділу освіти погодилося стати колаборантами, але здебільшого це технічні спеціалісти. Жоден директор - організатор освіти не погодився співпрацювати з окупантом», – зазначив Федоров.

Натомість загарбники завезли до міста понад 500 вчителів з РФ, спокусивши їх високими зарплатами і перспективою отримання безкоштовного житла. За це російські «педагоги» повинні зомбувати українських дітей, зокрема, примушуючи щодня виконувати гімн Росії, бути присутніми на піднятті російського прапора, вчити викривлену версію історії. Школи перетворено на режимні об'єкти, куди не пускають батьків, а в дітей відбирають усі гаджети.

Водночас для понад 14 тис. мелітопольських школярів навчальний рік розпочався за українськими програмами дистанційно. За словами Федорова, першокласників цьогоріч зареєстровано лише на 20-30% менше, ніж зазвичай. В інших класах кількість дітей зменшилася лише на 10%. Майже 90% мелітопольських школярів пішли до українських шкіл.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до учнів у День знань – 1 вересня і наголосив, що попри війну, важливо, що навчальний рік таки розпочався.

Раніше, освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав журналістів у своїх сюжетах до 1 вересня не показувати навчальні заклади у зв’язку з загрозою атак ворога.