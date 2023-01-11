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Окупанти вперше за декілька днів вивели в Чорне море ракетоносій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вперше за декілька днів вивели в Чорне море ракетоносій
фото ілюстративне

До цього Росія виводила ракетоносії у Чорне море 29 грудня

Росія вперше за декілька днів вивела в Чорне море ракетоносій. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

«У Чорному морі вперше за кілька днів з'явився один ракетоносій ворога», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Військово-морських сил ЗСУ в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. А в Середземному морі – дев'ять, з них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – зазначають в ЗСУ.

Зазначимо, що до цього Росія виводила ракетоносії у Чорне море 29 грудня. Уже 31 грудня росіяни застосували ці ракети під час масованого удару по Україні. 

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував, що наступний масованих ракетний обстріл може відбутися 12-15 січня.

Теги: війна росія окупанти Україна

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