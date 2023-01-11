Коли РФ може здійснити новий масований обстріл України: прогноз Арестовича

Окупанти можуть атакувати Україну ракетами 12-15 січня

Російські загарбники проводять підготовку до нового масованого ракетного обстрілу України. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

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«Чекаємо обстрілу крилатими ракетами разом з «шахедами». Рано чи пізно він відбудеться. По термінам, це виходить 12-15 січня, кінець цього тижня. Але необов'язково», – зазначив посадовець.

Арестович пояснив, що такий прогноз опирається на ритми, за якими ворог завдає масованих ударів.

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«Вони (окупанти – ред.) можуть відкласти, можуть перенести. Побачимо», – додав радник Офісу президента.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів коли закінчиться війна в Україні.

Зазначимо, українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.