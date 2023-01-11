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ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Українські ракетники і артилеристи уразили три пункти управління ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 11 січня

Триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 11 січня.

Ворожі удари по Україні

За минулу добу противник завдав шість ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.

На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів. Закликаємо при сигналах повітряної тривоги йти в укриття.

Ситуація на оперативних напрямках

На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони Сеньківки Чернігівської області та Кучерівки, Олександрівки і Покровки на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстріляно райони 19 населених пунктів. Серед них - Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вогневого ураження зазнали райони Вільшаної, Орлянки і Кислівки на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Веселе, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку та Первомайське на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь знову потрапили Времівка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони 22 населених пунктів. Серед них - Вільне Поле і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Гуляйполе, Степове, Щербаки і Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку від російських артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів. Зокрема це - Антонівка, Веселе, Республіканець, Дніпровське, Дудчани, Милове, Золота Балка та Херсон. Постраждали мирні люди.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетники і артилеристи уразили три пункти управління, дві позиції російських ракетних військ та артилерії і вісім районів зосередження живої сили окупантів.

Що відбувається на Запорізькій АЕС

Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір із «Росатомом», позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Росії та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої націоналізації квартир місцевих жителів, які виїхали.

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Теги: Запорізька АЕС Генштаб ЗСУ Україна росія окупанти війна

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