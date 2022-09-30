Росія закликала до переговорів. Банкова відповіла

Єрмак: «Ми не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки»

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував заклик російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, після того, як РФ оголосить про анексію Запорізькою, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Про це він написав у Telegram.

«Ми працюємо далі і звільняємо українські території. Та не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна – єдина. Тільки вперед», – йдеться в повідмоленні.

Як повідомлялось, російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий вести переговори з українською стороною. Він закликав Україну припинити вогонь.

Зазначимо, що зараз президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступає у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Промова Путіна була запланована на 15 годину, однак виступ російського диктатора розпочався з запізненням.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Сьогодні, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою, Росії для свого «святкового звернення».