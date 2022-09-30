Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія закликала до переговорів. Банкова відповіла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія закликала до переговорів. Банкова відповіла
Єрмак: «Ми працюємо далі і звільняємо українські території»
фото з відкритих джерел

Єрмак: «Ми не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки»

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував заклик російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, після того, як РФ оголосить про анексію Запорізькою, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Про це він написав у Telegram.

«Ми працюємо далі і звільняємо українські території. Та не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна – єдина. Тільки вперед», – йдеться в повідмоленні.

Як повідомлялось, російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий вести переговори з українською стороною. Він закликав Україну припинити вогонь.

Зазначимо, що зараз президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступає у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Промова Путіна була запланована на 15 годину, однак виступ російського диктатора розпочався з запізненням.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Сьогодні, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою, Росії для свого «святкового звернення». 

 

Теги: Офіс президента Андрій Єрмак путін анексія Україна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загарбники 30 вересня готуються святкувати анексію 
Кремль розповів про плани на анексовані українські території 
Сьогодні, 12:56
Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео)
Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео)
Сьогодні, 14:52
Путін у Кремлі оголосив анексію українських територій (відео)
Путін у Кремлі оголосив анексію українських територій (відео)
Сьогодні, 15:19

Події в Україні

Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото)
Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: є загиблі (фото)
Ворог ще більше посилив фільтраційні заходи на Херсонщині
Ворог ще більше посилив фільтраційні заходи на Херсонщині
Росія закликала до переговорів. Банкова відповіла
Росія закликала до переговорів. Банкова відповіла
ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині, незважаючи на «референдум»
ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині, незважаючи на «референдум»
Путін просить Україну про переговори (відео)
Путін просить Україну про переговори (відео)
«Мобілізація» на Запоріжжі: рашисти вигадали цинічний план
«Мобілізація» на Запоріжжі: рашисти вигадали цинічний план

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
105K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
98K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
78K
Генсек НАТО готує екстрене звернення
68K
Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі 
62K
Як повалити Путіна? Що говорить наука

Новини

Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Сьогодні, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту