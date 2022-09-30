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Кремль розповів про плани на анексовані українські території 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кремль розповів про плани на анексовані українські території 
Загарбники 30 вересня готуються святкувати анексію 
фото з відкритих джерел

Після псевдореферендумів рашисти готуються утворити новий округ РФ

Росія сприйматиме удари по анексованих територіях України як акт агресії проти РФ. Про це цинічно заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. 
 
«Нічим іншим це не буде», – відповів рупор Кремля на питання, чи будуть удари по анексованих територіях сприйматися як акт агресії проти Росії. 

Тим часом новий федеральний округ – Кримський може з’явитися в Росії. До його складу увійде анексований Криму, так звані терористичні «Л/ДНР», тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини. 

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін готує «святкове звернення». Російська влада встановила на Красній площі в Москві сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих територій України. 

Як повідомлялося, Путін підпише договори про приєднання чотирьох нових територій до РФ. Пропагандисти анонсували промову президента РФ та буцімто в кулуарах церемонії у Путіна відбудуться зустрічі з терористами «Л/ДНР». 

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

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Теги: росія анексія рашисти

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