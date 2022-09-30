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Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео)

У Кремлі очікують на промову російського диктатора

До Кремля, де сьогодні російський диктатор планує оголосили анексію окупованих українських територій, продовжують з’їжджатися гості.

Президент держави-агресорки зустрівся з головами окупаційних адміністрацій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. 

Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео) фото 1

Після цього Путін звернеться до росіян у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу. Захід заплановано на 15.00. 

У Георгіївській залі Кремля поряд із російським прапором розміщені штандарти «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей. 

Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео) фото 2

До Кремля уже з'їхалися відомі російські політики. 

Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео) фото 3
Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео) фото 4
Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео) фото 3

Прибули також глава Чечні Рамзан Кадиров та міністр оборони РФ Сергій Шойгу. 

За кілька хвилин до очікуваної появи Путіна зал уже повний. 

Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео) фото 6

Також заплановано, що ввечері у центрі Москви пройде великий мітинг-концерт. Не виключено, що президент РФ виступить на ньому.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Раніше Кремль анонсував, що 30 вересня російський диктатор Володимир Путін готує «святкове звернення»

Читайте також: Поспішні «референдуми» та анексія. Хроніка та наслідки
Теги: путін росія

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