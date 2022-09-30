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Путін просить Україну про переговори (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін просить Україну про переговори (відео)
фото ілюстративне

«Ми закликаємо Київ до переговорів, але вибір народу ми не обговорюватимемо»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий вести переговори з українською стороною. Він закликав Україну припинити вогонь. Про це він сказав під час звернення до росіян щодо анексії окупованих територій України. 

«Ми закликаємо Київ до переговорів, але вибір народу ми не обговорюватимемо, він зроблений, Росія народ не зрадить», – сказав Путін.

Зазначимо, що зараз президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступає у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Промова Путіна була запланована на 15 годину, однак виступ російського диктатора розпочався з запізненням.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з 23 до 27 вересня тривали псевдореферендуми про приєднання до складу Росії. Ці «референдуми» пройшли під контролем російських військових. Жителі захоплених територій та місцева влада розповідали, що озброєні групи окупантів ходили із бюлетенями по домівках, погрожували, коли люди не хотіли відчиняти двері, та відмічали, хто голосує проти.

Сьогодні, 30 вересня, російський диктатор Володимир Путін зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою, Росії для свого «святкового звернення». 

 

Теги: окупанти анексія Україна війна росія путін

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