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НАЗК заявляє про викриття 3500 колаборантів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
НАЗК заявляє про викриття 3500 колаборантів
фото: glavcom.ua

Голова Агентства: «Наразі сотні кримінальних проваджень зареєстровані і розслідуються»

У НАЗК відтепер багато функцій, які раніше не були йому притаманні, зокрема це стосується виявлення і пошуку колаборантів. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«Коли ми працюємо над питаннями доброчесності, то ми, фактично, змушені працювати як над етикою, так і над ефективністю функціонування тієї чи іншої системи. Чому НАЗК було долучене на першому етапі боротьби з колаборантами? Тому що не було вибудовано цю роботу. Зараз, сподіваємось, що СБУ вже оговталось (тому що на СБУ також покладені силові функції) та структурувала цю роботу», – розповів Новіков. 

За словами Новікова, використовуючи мережу антикорупційних уповноважених (це десь близько 15 тис. осіб) цю роботу було організовано, і отримано 2,5 тис. повідомлень, які потім було передано до Служби безпеки України. Наразі сотні кримінальних проваджень уже були зареєстровані, і розслідуються.

У НАЗК також порахували кількість колаборантів, які було виявлено в Україні. «З початку повномасштабної війни – про 3500 осіб. Я сподіваюсь, що ми виявили більшість. Зараз ми також активно допомагаємо Міністерству юстиції, Генеральній прокуратурі в опрацюванні матеріалів для конфіскації п’яти обленерго, які фактично перебувають під контролем так званої «лужниковської групи», до якої входять Євген Гінер та Олександр Бабаков. Залучили експертів з Лондона і намагаємось вирішити цю проблему», – розповів очільник Національного агентства з питань запобігання корупції.

ГНагадаємо, громадська організація рух «Чесно» оприлюднила дані про кількість зрадників станом на кінець листопада – у реєстрі перебуває 1 тис. осіб. Серед них найбільше політиків – 467. Майже половина з них – представники колишньої «Партії регіонів». Від заборонених партій найбільше представників ОПЗЖ та «Опоблоку» – 60 та 39 депутатів відповідно.

Читайте також: Корупційний карантин, бездомні депутати і підроблений закон. Інтерв’ю з главою НАЗК

Теги: закон карантин Олександр Новіков НАЗК війна колабораціонізм

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