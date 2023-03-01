Головний колаборант Запоріжжя піде під суд

Екснардеп Балицький з власної ініціативи почав співпрацю з ворогом

Запорізька обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо так званого губернатора Запорізької області Євгена Балицького. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність України та колабораціонізм. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокуратури.

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Слідством встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ екснардеп з власної ініціативи почав співпрацю з ворогом. Спочатку за пропозицією окупантів він очолив так звану «військово-цивільну адміністрацію Запорізької області».

Після чого, з серпня 2022 року псевдогубернатор розпочав активну підготовку незаконного референдуму про так званий «вихід Запорізької області зі складу України та її входження до складу РФ», про що підписав низку незаконних документів.

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Після оприлюднення у своєму Телеграм-каналі фейкового волевиявлення він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією про «прийняття Запорізької області до складу РФ як нового суб'єкта».

Наприкінці серпня головний гауляйтер Запоріжжя Балицький втік до окупованого Криму.

Згодом, 30 вересня 2022 року на «урочистому» заході у Кремлі Балицький підписав незаконний договір про «приєднання території Запорізької області до Росії».

Тож за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно одного з організаторів фейкового приєднання Запорізької області до РФ.

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Йому інкриміновано колабораційну діяльність, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 ККУ).

Як повідомлялося, у травні СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі.

Додамо, що Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.

Нагадаємо, суд виніс вирок контррозвіднику СБУ, який працював на Росію.