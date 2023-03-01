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Головний колаборант Запоріжжя піде під суд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Екснардеп Балицький з власної ініціативи почав співпрацю з ворогом

Запорізька обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо так званого губернатора Запорізької області Євгена Балицького. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність України та колабораціонізм. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокуратури.

Слідством встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ екснардеп з власної ініціативи почав співпрацю з ворогом. Спочатку за пропозицією окупантів він очолив так звану «військово-цивільну адміністрацію Запорізької області».

Після чого, з серпня 2022 року псевдогубернатор розпочав активну підготовку незаконного референдуму про так званий «вихід Запорізької області зі складу України та її входження до складу РФ», про що підписав низку незаконних документів.

Після оприлюднення у своєму Телеграм-каналі фейкового волевиявлення він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією про «прийняття Запорізької області до складу РФ як нового суб'єкта».

Наприкінці серпня головний гауляйтер Запоріжжя Балицький втік до окупованого Криму.

Згодом, 30 вересня 2022 року на «урочистому» заході у Кремлі Балицький підписав незаконний договір про «приєднання території Запорізької області до Росії».

Тож за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно одного з організаторів фейкового приєднання Запорізької області до РФ.

Йому інкриміновано колабораційну діяльність, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 ККУ).

Як повідомлялося, у травні СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі.

Додамо, що Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.

Нагадаємо, суд виніс вирок контррозвіднику СБУ, який працював на Росію.

Теги: суд колабораціонізм вирок розслідування слідство прокуратура Запоріжжя

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