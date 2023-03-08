Генштаб повідомив, скільки ворожих атак за добу відбили українські захисники

Розпочалася 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загарбники завдали 24 авіаційних удари та один ракетний. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав один БпЛА типу «Шахед-136». Його збито. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Водночас, противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка і Карповичі Чернігівської області; Старікове, Білопілля, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське – Сумської та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них – Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Зелене, Устинівка, Анискине, Шев’яківка, Дворічна та Западне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва – Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, і далі штурмує місто Бахмут. Також вів безуспішні наступальні дії наступ у районах населених пунктів Берхівка, Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. За минулу добу, лише біля Оріхово-Василівки ворог здійснив понад 30 безуспішних атак. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Олександропіль, Кам’янка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Лише біля Мар’їнки ворог здійснив більш як 20 атак. Ворожих обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстріляв райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Затишшя, Чарівне, Павлівку, Приморське Запорізької області, а також Качкарівку, Милове, Зміївку, Іванівку, Херсон та Інженерне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Злочини окупантів

У населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої російської окупаційної адміністрації, до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур із прилеглих сільських господарств та ферм району. Окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, просто конфіскують зерно.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10». Українські ракетники й артилеристи, у той же час, уразили один зенітний ракетний комплекс «Бук-М1-2», п’ять районів зосередження живої сили противника, три склади пально-мастильних матеріалів та один комплекс радіолокаційної розвідки й контролю «Зоопарк».