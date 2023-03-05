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СБУ затримала двох колаборантів із Харківщини та Донеччини

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
СБУ затримала двох колаборантів із Харківщини та Донеччини
Мешканець Ізюмського району добровільно брав участь у будівництві ворожих блокпостів та ремонтував бронетехніку росіян
фото: СБУ

Зловмисники усіляко допомагали окупантам під час окупації, а після визволення областей переховувалися

Служба безпеки України затримала ще двох осіб, які співпрацювали із загарбниками у тимчасово захоплених районах Харківської та Донецької областей. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, одним із затриманих є мешканець Ізюмського району, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Зловмисник добровільно брав участь у будівництві ворожих блокпостів та ремонтував бронетехніку окупантів.

Крім цього, він допомагав «розквартировувати» рашистів у будинках місцевих жителів, які виїхали до інших регіонів України. Після звільнення району колаборант намагався переховуватись від правосуддя на території Харківщини. Однак українська спецслужба встановила його місцезнаходження і затримала.

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Лимана, яка під час окупації міста погодилась очолити так званий «відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення днр». На цій «посаді» зловмисниця пропонувала місцевим жителям отримувати пільги в російських рублях, складала списки пільговиків та формувала відповідну базу для окупантів.

Під час деокупації Лимана колаборантка втекла до Вінницької області, де намагалася «залягти на дно» і таким чином сподівалась уникнути правосуддя. У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ розшукали зловмисницю і затримали її за місцем тимчасового перебування.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4. та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вони під вартою. Тривають розслідування.

Заходи з викриття і затримання колаборантів проводили співробітники СБУ Харківської, Вінницької, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, головний колаборант Запоріжжя піде під суд: екснардеп Балицький з власної ініціативи почав співпрацю з ворогом.

До слова, правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона (фото).

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Теги: Донеччина Харківщина СБУ колабораціонізм розслідування

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