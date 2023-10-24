Росія зіткнулася з новою проблемою на фронті – британська розвідка

В окупантів виникли проблеми з бойовою піхотою

Існування підрозділів «Шторм-Z» вказує на проблеми в російській армії при проведенні наступальних операцій у війні проти України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

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«Росія здебільшого продовжує розраховувати на спеціально визначені підрозділи «Шторм-Z» для локальних наступальних операцій в Україні. Ці групи, чисельністю до роти, імовірно вперше були розгорнуті у 2022 році. Існує реалістична можливість, що Росія першочергово розглядала їх як відносно елітні організації, які здатні захопити тактичну ініціативу», – йдеться в повідомленні.

Проте, як відзначає розвідка, з минулої весни цього року, підрозділи «Шторм-Z» фактично стали штрафними батальйонами, укомплектованими з числа засуджених та військовослужбовців регулярної армії, притягнутих до дисциплінарних звинувачень.

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При цьому, численні дані свідчать про те, що цим підрозділам приділяється найменший пріоритет для логістичної і медичної підтримки, але одночасно вони регулярно отримують накази йти в атаку.

«Російські війська часто здійснюють ефективну оборону. Однак, існування «Шторм-Z» підкреслює надзвичайні труднощі, з якими стикається Росія у формуванні піхоти, боєздатної проводити ефективні наступальні операції», – додає розвідка.

Як повідомлялося, російські штурмові роти «Шторм Z» складаються зі злочинців, які ще не встигли потрапити до в’язниці. Міноборони РФ збирає рекрутів для поповнення втрат у військах, використовуючи всі доступні джерела.