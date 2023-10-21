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Як довго може тривати війна в Україні: британський полковник оцінив ситуацію на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як довго може тривати війна в Україні: британський полковник оцінив ситуацію на фронті
Схоже, що в Росії немає жодного бажання припинити війну, каже західний експерт
фото з відкритих джерел

Силам оборони України потрібен прорив на передовій

Росія не збирається припиняти війну, тож вкладається у зброю низької якості, аби надалі тероризувати українців. Про це полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант сказав в ефірі «Еспресо».

«Росіяни продовжуватимуть робити те, що роблять, тому що в їхній свідомості вони перемагають. Росіяни звикли не жаліти людей та втрачати багато техніки. Схоже, що в Росії немає жодного бажання припинити війну. Росіяни нині підтримують Путіна, як ніколи раніше. І Путін вкладає в цю війну всю свою енергію і російські ресурси. Попри їхню слабку інтелектуальну технологічну потугу, вони продовжуватимуть виготовляти багато низькопробних речей, які ускладнюватимуть життя України й тут йдеться про цифри. Це та сила, яку має Росія», – сказав Грант.

За словами полковника, з огляду на це, Силам оборони України потрібен прорив на лінії фронту. Інакше ця війна може затягнутися ще на роки.

«Якщо ми не зламаємо їх за зиму, то є ймовірність, що війна може тривати ще два-три роки, і я цілком серйозно кажу про це. Росію треба ламати, а зараз ми цього не робимо. Ми всього лише їх утримуємо. Так, є певні просування, але це не прорив», – сказав експерт.

Він додав, що ЗСУ потрібно діяти по-іншому, тому що «стратегія – це про спроможності», а на цей час, каже Грант, наші спроможності недостатньо сильні, щоб стратегія запрацювала.

«Навіть з Atacms, навіть з F-16. Адже основна спроможність – це сотня бойових бригад, які на сьогодні належним чином не оснащені, щоб виграти цю війну. Тому потрібно більше і краще думати», – заявив Грант.

Нагадаємо, поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику «кротів» – щоб підібратись непомітно до позицій Збройних сил України, вони риють тунелі. 

Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують відбивати російські атаки. Українська армія знищує техніку ворога під Авдіївкою.

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Теги: росія війна путін грант полковник росіяни

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