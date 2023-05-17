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Стало відомо, ким Росія комплектує нові підрозділи «Шторм Z»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, ким Росія комплектує нові підрозділи «Шторм Z»
Міноборони РФ перехоплює ініціативу у «Вагнера» щодо в'язнів
фото ілюстративне

Кремль збирає рекрутів для поповнення втрат у військах

Російське командування почало використовувати на фронті штурмові роти «Шторм Z», які складаються зі злочинців, які ще не встигли потрапити до в’язниці. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedom.

Зазначається, що міноборони РФ збирає рекрутів для поповнення втрат у військах, використовуючи всі доступні джерела.

«Вони використовують і мобілізований, і бойовий армійський резерв (БАРС), і територіальні війська, в різні добровольчі батальйони заманюють, і зараз, наприклад, роти «Шторм Z», які формують з людей, що мають проблеми з законом», – пояснив Череватий.

Зокрема, підрозділи «Шторм Z» комплектуються тими особами, кому було зроблено пропозицію – сісти у в'язницю або стати «добровольцем» на війні. Цим дана категорія осіб відрізняється від найманців «групи Вагнера», яких раніше вербували безпосередньо у в'язницях.

«Можна сказати, що міноборони РФ перехоплює ініціативу у «Вагнера», якому зараз дещо підрізали в цьому напрямку можливість наповнення особовим складом, і тому вони використовують такі ж методи. Через військкомати замість того, щоб як і раніше віддавати їх «Вагнеру», намагаються створювати ці «Шторм Z» роти», – підсумував спікер.

Раніше аналітики IWS повідомляли, що підрозділи «Шторм Z», ймовірно, будуть розміщені уздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк.

До слова, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: війна росія окупанти

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