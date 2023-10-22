Британська розвідка повідомила, як штурм Авдіївки вплинув на втрати окупантів

Розвідка вважає, що РФ від початку вторгнення втратила від 150 до 190 тис. солдатів убитими та пораненими

Атаки на Авдіївку збільшили втрати окупантів на 90%

Втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки. Про це повідомляє Міноборони Британії.

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«Нещодавні російські напади на Авдіївку призвели до збільшення втрат росіян на 90%, зафіксованих українським Міноборони», – йдеться у повідомленні.

Нещодавні російські напади на Авдіївку призвели до збільшення втрат росіян на 90% фото: Міноборони Британії

Як зазначає британська розвідка, з лютого 2022 року Росія значно посилила мобілізацію та вербування найманців. Це основний чинник здатності РФ підтримувати війну проти України.

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Розвідка вважає, що РФ від початку вторгнення втратила від 150 до 190 тис. солдатів убитими та пораненими, а загальна цифра (включаючи тих поранених, які повернулися на поле бою) коливається від 240 до 290 тис.

У розвідці додали, що ці дані не включають поранених та загиблих ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику «кротів» – щоб підібратись непомітно до позицій Збройних сил України, вони риють тунелі.

До слова, триває 606-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.