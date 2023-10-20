Україна вперше застосувала Atacms: британська розвідка вказала, як це вплине на хід війни

Втрати вертольотів посилить тиск на російських льотчиків і літаки, які і так виснажені через загарбницьку війну

Завданні Україною удари ракети Atacms, які надали США, по аеродромах у Бердянську та Луганську ймовірно повпливають на здатність Росії як захищатися, так і наступати на фронті. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter.

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Британська розвідка наголошує, що поки не може назвати остаточні втрати РФ після ударів України. Ймовірно, було знищено дев’ять російських військових вертольотів у Бердянську та п’ять – у Луганську.

У розвідці пояснюють, що росіяни використовують Бердянськ як передову оперативну базу на півдні України. Місто є важливим логістичним вузлом, від якого залежить як наступальна, так і оборонна спроможність РФ.

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«Якщо це буде підтверджено, цілком ймовірно, що ці втрати вплинуть на здатність Росії як захищати, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку», – вважає міноборони Британії.

Як зазначається, компенсувати втрати авіації буде складно у короткій та середньостроковій перспективі. Також втрати вертольотів посилить тиск на російських льотчиків і літаки, які і так виснажені через загарбницьку війну.

«Існує реалістична ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову перенести свої операційні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги», - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 17 жовтня Збройні сили України сьогодні вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні.

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До відома, міністерство оборони США відмовляється називати кількість ракет Atacms, які передані Україні, і зауважує, що зброя має використовуватися виключно у межах України.