Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: «Південь» оцінив загрозу

Хоча корабельне угруповання ворога наразі зменшено, рівень загрози ракетної атаки залишається дуже високим

РФ лишила на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії. Учора їх було шість. Однак окупанти все ще можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

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Корабельне угруповання ворога зменшено до 14 одиниць. На бойове чергування виведено два надводні та два підводні ракетоносії.

«Максимально можливий залп «Калібрів» – 24. Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий», – наголосило ОК «Південь».

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Уточнюється, що обстановка в морі змінюється динамічно. Сигнали повітряної тривоги слід сприймати як безумовне спонукання до чітких дій.

Нагадаємо, завершилася 406-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав три ракетні та 21 авіаційний удари, здійснив понад 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.