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Чи потрібно звертати увагу на дії УПЦ?

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малюнок: Kolyada

Повномасштабна війна РФ проти України поставила на порядок денний і інші питання релігії

Військова агресія РФ проти України спричинила чисельні руйнування релігійних прав громадян різних конфесій та вірувань. Впродовж 2022 року до Уповноваженого надійшло більше 30 звернень щодо дискримінації за ознакою релігійних переконань.

У свою чергу, дані моніторингу Інституту Релігійної Свободи свідчать про те, що російська збройна агресія проти України негативно вплинула на різні релігійні громади, незалежно від їхньої конфесійної належності.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, ІРС зафіксував щонайменше двадцять фактів незаконного позбавлення волі релігійних діячів України різних конфесій, до якого вдавалися російські військові на тимчасово окупованих українських територіях. Також, як засвідчили ІРС постраждалі, свавільні арешти й ув’язнення релігійних діячів у багатьох випадках супроводжувались умисним заподіянням сильних страждань, катуванням, спробами зґвалтування і реальними погрозами вбивством, нелюдськими умовами утримання, погрозами розправою над членами сімей.

Також, російські окупанти постійно переслідують мусульман, яких звинувачують у причетності до ісламських організацій або у пропаганді діяльності організацій, які в РФ визнані терористичними чи екстремістськими, але не є такими за законодавством України. Справи розглядаються з порушенням права на справедливий суд, основними доказами для суду є свідчення анонімних свідків (багато хто з них – співробітники ФСБ РФ), досудові показання свідків, котрі у подальшому в суді заявляють, що такі свідчення надали під тиском, і лінгвістичні експертизи розмов обвинувачених мусульман. Докази, надані стороною захисту, зазвичай судді не беруть до розгляду.

Повномасштабна війна РФ проти України поставила на порядок денний і інші питання релігії. На території України діяла і продовжує діяти Українська православна церква Московського патріархату, яка є частиною Російської православної церкви (РПЦ), чиє керівництво однозначно підтримало агресію проти України.

Службою безпеки України з 2022 по 2023 роки у рамках чинного законодавства проводились контррозвідувальні (безпекові) заходи у ряді монастирів та церков Української православної церкви, які спрямовані на забезпечення безпеки насельників та прихожан монастирів, що через велике скупчення людей є місцем з підвищеною терористичною та диверсійною загрозами.

На території та в приміщеннях культових споруд УПЦ МП, де проводились контррозвідувальні (безпекові) заходи, а також відповідні слідчі дії було виявлено велику кількість антиукраїнської літератури, російські рублі, портрети російських релігійних та політичних діячів.

Незважаючи на докази діяльності окремих архієреїв та священників УПЦ МП в інтересах країни-агресора, керівництво церкви жодним чином не відреагувало на них, більше того, заздалегідь намагається їх виправдати та підтримати. З огляду на це, в українському суспільстві сформувався стійкий запит не лише на притягнення до відповідальності окремих членів цієї релігійної організації, а й перегляду питання щодо функціонування УПЦ МП в цілому.

У результаті в Україні виник суспільний запит на перехід релігійних громад від афілійованої з руською православною церквою Української православної церкви до Православної церкви України. Постає логічне питання – чи потрібно звертати увагу на дії УПЦ МП?

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Теги: Московська церква в Україні православна церква війна церква окупанти

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Юрій Карін

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