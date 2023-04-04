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ЗСУ відбили 45 ворожих атак: Генштаб назвав епіцентр бойових дій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ відбили 45 ворожих атак: Генштаб назвав епіцентр бойових дій
Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України
фото: Генштаб

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів

Триває чотириста п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних  ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські загарбники і надалі використовують тактику терору.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

Російська Федерація і надалі використовує  повітряний простір та територію республіки Білорусь, її військову інфраструктуру. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бачівськ, Волфине та Запсілля Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Крохмальне – Луганської.

На Лиманському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кремінної. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Колодязі і Зарічне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут – протягом доби наші захисники відбили близько 20 атак противника. 

В той же час противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Біла Гора, Клебан-Бик та Новодмитрівка.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. В той же час, ворог здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Обстріляв Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я,  Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Веселе, Бургунку, Антонівку, Велетенське, а також місто Херсон.

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України. Так, в місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна «влада» використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.

Також, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів. 

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили найкращі підрозділи своєї армії, тому наступ новий окупантів не досяг поставлених цілей. 

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