Керівники НСЖУ стали гостями конгресу норвезьких журналістів

«Допоможіть українським медіа стати стійкішими!»

Більше 200 делегатів національного конгресу Норвезької спілки журналістів, що проходить в Осло 21-23 березня, оплесками вітали відео, присвячене свідченням українських журналістів про воєнні злочини Росії, яке підготувала Національна спілка журналістів України. Норвезькі колеги захоплюються стійкістю журналістів України, які з ризиком для життя відмовляються співпрацювати з окупантами і, попри всі небезпеки, продовжують виконувати свою роботу.

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За лідерську позицію в солідарності з українськими журналістами, в боротьбі з російською пропагандою та в підтримці бойкоту російських пропагандистів Норвезькій спілці журналістів подякували спеціальні гості конгресу – голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та перша секретар спілки Ліна Кущ.

Зустріч із лідерами НСЖУ проходила в форматі інтерв’ю в прямому ефірі, яке проводив відомий норвезький журналіст Мортен Йентофт.

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– 24 лютого 2022 року стало шоком для українських журналістів і змінило все їхнє життя, – зазначив, виступаючи перед норвезькими колегами, Сергій Томіленко. – Багатьом журналістам довелося залишити свої редакції, свої міста. Але значна частина з цих колег продовжує працювати для своєї аудиторії дистанційно. І для Національної спілки журналістів одним із пріоритетів стала підтримка цих медійників, підтримка місцевих засобів масової інформації. Ми допомагаємо таким медіа, особливо на прифронтових і деокупованих територіях, відновити свою роботу.

Сергій Томіленко зазначив, що керівництво і активісти Спілки раді і горді, що за її підтримки вдалося відновити друк понад 20 українських локальних газет. Серед них – і потужне херсонське видання – газета «Новий день».

– Нині жителі Херсона та звільнених районів Херсонщини отримують «Новий день» завдяки зусиллям місцевих громад і волонтерів. Саме в цій газеті працює журналіст Олег Батурін – один із героїв відеофільму, який Спілка підготувала спеціально для конгресу Норвезької спілки журналістів. Окупанти викрали Олега, піддавали його тортурам, тримали в неволі, але не домоглися його згоди на співпрацю. Сьогодні він разом із колегами продовжує створювати «Новий день», – додав голова НСЖУ, тримаючи в руках примірник цієї газети.

Ліна Кущ, яка народилася і більшу частину життя прожила в Донецьку, розповіла норвезьким колегам про те, як російська окупація жахливим катком пройшлася по долях сотень тисяч донеччан, ламаючи їхнє звичне життя, позбавляючи їх життя і роботи, вбиваючи людей, яких вони знали і любили. При цьому російські окупанти називають себе «визволителями» Донбасу.

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– На окупованих територіях росіяни привласнили бренди локальних газет, яким довіряли місцеві жителі, і почали випускати під їхніми назвами видання, заповнені російською пропагандою і її меседжами. Друк усіх цих видань координується і контролюється з єдиного центру – «міністерства інформації» так званої Донецької народної республіки. Журналісти при цьому не мають жодного права на свободу слова і свободу дії, – сказала Ліна Кущ.

Керівники НСЖУ наголосили, що при створенні трибуналу, який має розглянути злочини путінського режиму, слід передбачити окрему секцію і для російських пропагандистів, які, по суті, підготували російський народ до підтримки і схвалення широкомасштабної війни проти України.

– Якщо другою стадією війни стали танки, бомби і ракети, то першою стадією була російська пропаганда, – наголосив Сергій Томіленко.

На запитання про ставлення до тих російських журналістів, які «мусили виїхати за кордон, бо і виступають проти війни», лідери НСЖУ відповіли, що справжніми жертвами війни є не вони, а український народ.

– Допоможіть нам, українцям, перемогти, і після перемоги ми спробуємо зрозуміти журналістів-емігрантів із Росії. Ми не отримали жодної допомоги від російських журналістів у зупинці пропаганди, у допомозі тим українським колегам, яких вигнали з їхніх домівок і які мусили тікати через територію Росії і європейські країни, тим колегам, яких заарештували і вивезли в Росію. Ми не отримали жодної допомоги від російських колег. На жаль… – сказала Ліна Кущ. – Якщо українці, і зокрема українські журналісти, хочуть перемоги України, то російські журналісти, навіть опозиційні, співчувають російським солдатам, яких погано спорядили на фронт убивати українців. Тож сьогодні ми ніяк не можемо співчувати російським журналістам.

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Сергій Томіленко і Ліна Кущ подякували мужнім норвезьким колегам, які регулярно працюють в Україні, в тому числі й на передовій, тримаючи українські події у фокусі норвезької та європейської громадськості, що дозволяє Україні відчувати потужну підтримку в боротьбі з російським агресором.

Норвезька спілка журналістів – одна з тих національних європейських професійних спілок, які найбільш активно продемонстрували солідарність із НСЖУ та українською журналістською спільнотою. Норвежці активно підтримували збір коштів на підтримку українських колег, організований Європейською федерацією журналістів, а також самостійно надавали допомогу в роботі мережі Центрів журналістської солідарності НСЖУ. Зокрема, норвежцями було придбано три термінали старлінку для ЦЖС в Запоріжжі, Дніпрі та Івано-Франківську, відеопроєктор для Запорізького центру, комп’ютерні планшети для центрів у Запоріжжі та Дніпрі, а також фінансово і організаційно підтримано низку заходів задля посилення безпеки журналістів.

Норвезька спілка журналістів у постійному діалозі з журналістськими спілками інших скандинавських країн жорстко засуджують Союз журналістів Росії за відкриття його відділень у окупованих регіонах України і російських пропагандистів – за розпалювання ненависті до українського народу і української держави. Норвежці виступили надійними однодумцями і помічниками НСЖУ в боротьбі за зупинення членства СЖР у Міжнародній федерації журналістів, до чого НСЖУ закликала з лютого 2022 року і що стало реальністю 22 лютого 2023 року.

У рамках перебування керівників НСЖУ в Норвегії відбулися переговори про розширення співпраці з керівництвом Норвезької спілки журналістів, норвезької Комісії із журналістської етики, науковцями Університету Осло і очільниками норвезьких медіакомпаній.

Окремо пройшли консультації із Ренді Огрі (Randi Øgrey), генеральною директоркою Норвезької асоціації медіабізнесу (MBL) з питань координації зусиль з економічної підтримки українських ЗМІ. Асоціація MBL є одним із засновників ініціативи UMF – Українського медійного фонду, утвореного скандинавськими медіакомпаніями та організаціями для підтримки українських медіа, що зазнають кризи через російську війну. Одним із основних партнерів UMF є Національна спілка журналістів України, за минулий рік через НСЖУ десятки журналістів отримали техніку, захисне спорядження та фінансування заробітних плат.

Питання запобігання порушенню Росією прав українських журналістів, підтримки проєктів з фізичної безпеки медійників і досягнення економічної стабільності українських медіа обговорювалися під час зустрічей у Міністерстві закордонних справ Новергії. Зокрема, Сергій Томіленко поінформував чільних представників МЗС Норвегії про ініціативу Спілки з організації системної підтримки відродження локальних медіа на деокупованих та прифронтових територіях.

Загалом наскрізною темою зустрічей української делегації в Норвегії був заклик до прийняття системних рішень з економічної підтримки незалежних українських медіа та забезпечення доступу українців до оперативної, правдивої і повної інформації.