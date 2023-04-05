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Росіяни нарощують оборонні рубежі на Запорізькому та Херсонському напрямках – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни нарощують оборонні рубежі на Запорізькому та Херсонському напрямках – Генштаб
фото: Генштаб

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів

Триває 406 доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 21 авіаційного  удару, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.  Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Тур'я, Леонівка та Печенюги Чернігівської області, Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине – Сумської, а також Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Зибине та Бочкове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту.  Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Торецьк та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки. В той же час, ворог обстрілював Новокалинове, Авдіївку, Первомайське, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка і Кам'янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка на Херсонщині.

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи збройних сил російської федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також «забороненого» контенту. Під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. У той же час, наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії  уразили два пункти управління, два склади боєприпасів, два позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запевнив, що на сьогоднішній день російські загарбники не контролюють місто Бахмут, що на Донеччині. Хоча там зараз найскладніша ситуація на фронті. ТАкож повідомлялося, що українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52.

Теги: окупанти Генштаб Миколаїв Торецьк вертоліт Володимир Зеленський Авдіївка гелікоптер президент місто населення Макіївка ворог Бахмут Вугледар

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