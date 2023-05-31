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Росія змінює імена та дати народження депортованим українським дітям

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія змінює імена та дати народження депортованим українським дітям
РФ робить усе, щоб українські діти забули про свою рідну землю, мову та культуру
фото ілюстративне

Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук під час конференції «UA: Війна. Недоспівана колискова».

«У Росії, де в усіх регіонах їх (дітей – «Главком») ховають, змінюють ідентичність, імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично – чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність», – сказала Верещук.

Урядовиця наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей.

«Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, – це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності», – додала вона.

Раніше Росія назвала число українців, яких вона депортувала з України.

Крім того, Росія вбила в Україні 483 дитини.

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Теги: діти депортація Україна росія

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