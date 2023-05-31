Росія змінює імена та дати народження депортованим українським дітям

РФ робить усе, щоб українські діти забули про свою рідну землю, мову та культуру

Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук під час конференції «UA: Війна. Недоспівана колискова».

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«У Росії, де в усіх регіонах їх (дітей – «Главком») ховають, змінюють ідентичність, імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично – чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність», – сказала Верещук.

Урядовиця наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей.

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«Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, – це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності», – додала вона.

Раніше Росія назвала число українців, яких вона депортувала з України.

Крім того, Росія вбила в Україні 483 дитини.