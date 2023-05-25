Україна повернула з Росії ще одну депортовану дитину

Микита та його мама нині вже в Україні

За словами Лубінця, у спробах повернути дитину жінка мало не потрапила за ґрати в Росії

До України із Російської Федерації вдалось повернути ще одну депортовану дитину. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

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«Наш Офіс допоміг жінці вибратися з «пащі» та повернути свою дитину додому. Микита та його мама нині вже в Україні. Проте історія їх повернення додому може стати сюжетом для фільму, де матір їде в чужу країну, яка під приводом «евакуації» викрала її сина», – зазначив Лубінець.

За його словами, жінка мало не потрапила за ґрати в Росії. Однак, працівники Офісу омбудсмана вчасно зреагували та допомогли українці забрати неповнолітню дитину і повернутися в Україну.

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фото: Дмитро Лубінець

«Перед тим, як поїхати в РФ, громадянка України звернулася до недержавної організації, яка допомогла їй із поїздкою. Але жодна організація/спільнота не може гарантувати безпеку на території чужої країни і жінка була за крок до того, щоб опинитися за ґратами в РФ. Наголошую на тому, що нині з країною-терористкою Україна не має жодних дипломатичних відносин, а також там неможливо отримати консульські послуги громадянам нашої держави! І тим українцям, які звертаються до недержавних структур, державі буде складно допомогти. Тим паче коли РФ не надає жодної інформації», – наголосив Лубінець.

Він підкреслив, що із тих випадків, які нині відомі, РФ практикує 2-3-добові затримання українців, які намагаються власними силами (чи з підтримкою недержавних організацій) повернути своїх рідних додому.

Жінка та хлопчик вже перебувають в Україні фото: Дмитро Лубінець

«Маю пересторогу, що така практика може використовуватися і в Білорусі», – додав Лубінець.

Лубінець закликав громадян України, які хочуть повернути своїх дітей з тимчасово захопленої території чи РФ, звертатися тільки до державних інституцій, бо тільки вони можуть допомогти чи надати гарантії безпеки.

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Звертатися потрібно на гарячу лінію Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 0-800-50-17-20.

Нагадаємо, що 25 травня, внаслідок обміну полоненими, додому повернулися ще 106 українських захисників. Це воїни з Бахмутського напрямку – вісім офіцерів та 98 солдат і сержантів.