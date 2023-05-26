Депортація українських дітей: Тихановська закликала Міжнародний кримінальний суд арештувати Лукашенка

Світлана Тихановська «Лукашенко має нести відповідальність за свої воєнні злочини»

Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявила голова Об’єднаного Перехідного Кабінету Білорусі Світлана Тихановська під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Тихановської, її заступник Павло Латушко нещодавно оприлюднив звіт, в якому зафіксований факт депортації українських дітей не лише на територію Росії, але й на територію Білорусі. Тому Міжнародний кримінальний суд, на її думку, має вчинити з Лукашенком так само, як із Путіним, видавши ордер на його арешт.

«Лукашенко має нести відповідальність за свої воєнні злочини. Ми маємо забезпечити глобальний імпічменту Лукашенку і припинити його злочини. Лише демократична Білорусь зможе поліпшити і відновити репутацію нашої країни», – наголосила вона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.