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Депортація українських дітей: Тихановська закликала Міжнародний кримінальний суд арештувати Лукашенка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депортація українських дітей: Тихановська закликала Міжнародний кримінальний суд арештувати Лукашенка
Тихановська вважає, що Міжнародний кримінальний суд має покарати Лукашенка вслід за Путіним
фото з відкритих джерел

Світлана Тихановська «Лукашенко має нести відповідальність за свої воєнні злочини» 

Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявила голова Об’єднаного Перехідного Кабінету Білорусі Світлана Тихановська під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

За словами Тихановської, її заступник Павло Латушко нещодавно оприлюднив звіт, в якому зафіксований факт депортації українських дітей не лише на територію Росії, але й на територію Білорусі. Тому Міжнародний кримінальний суд, на її думку, має вчинити з Лукашенком так само, як із Путіним, видавши ордер на його арешт.

«Лукашенко має нести відповідальність за свої воєнні злочини. Ми маємо забезпечити глобальний імпічменту Лукашенку і припинити його злочини. Лише демократична Білорусь зможе поліпшити і відновити репутацію нашої країни», – наголосила вона.

Нагадаємо,  Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Читайте також: Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду
Теги: Білорусь арешт Світлана Тихановська Олександр Лукашенко діти Міжнародний кримінальний суд депортація

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