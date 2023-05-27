Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія назвала число українців, яких вона депортувала з України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія назвала число українців, яких вона депортувала з України
Російські окупанти насильно вивозять українців до Сибіру
фото з відкритих джерел

ФСБ називає депортацію, яка є воєнним злочином, «пересечением границы»

Після 24 лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення, Росія депортувала понад 3,5 млн українців. Про це повідомив в інтерв’ю російському агентству ТАСС перший заступник директора, керівник прикордонної служби ФСБ Росії Володимир Кулішов.

При цьому генерал ФСБ називає депортацію українців «пересечением границы с Россией».

«У зв'язку із загостренням гуманітарної ситуації в районах ведення бойових дій організовано в'їзд осіб, які вимушено залишили свої місця проживання», – пояснив Кулішов.

Нагадаємо,  Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Російські чиновники хочуть легалізувати депортацію українців з тимчасово окупованих територій у разі «порушень правил воєнного стану».

У квітні ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає примусову депортацію українців, яку здійснюють росіяни, ознакою геноциду.

Читайте також: Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду
Теги: депортація росія Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тихановська вважає, що Міжнародний кримінальний суд має покарати Лукашенка вслід за Путіним
Депортація українських дітей: Тихановська закликала Міжнародний кримінальний суд арештувати Лукашенка
Вчора, 16:39
З 20 жовтня 2022 року Росія нібито «ввела воєнний стан» у так званих «ДНР» та «ЛНР», а також у районах Запорізької та Херсонської областей, які контролюються російськими військами
РФ намагається легалізувати депортацію з окупованих територій України
16 травня, 16:37
Депортація українських дітей та ордер на арешт Путіна: ПАРЄ ухвалила резолюцію
Депортація українських дітей та ордер на арешт Путіна: ПАРЄ ухвалила резолюцію
27 квiтня, 19:01

Політика

Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог
Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог
Росія назвала число українців, яких вона депортувала з України
Росія назвала число українців, яких вона депортувала з України
Експерт: Мирна угода Азербайджана та Вірменії – страшний сон для Москви
Експерт: Мирна угода Азербайджана та Вірменії – страшний сон для Москви
Як спецпредставник Китаю «мирив» Росію, Україну та Європу і що з цього вийшло
Як спецпредставник Китаю «мирив» Росію, Україну та Європу і що з цього вийшло
Європарламент ставить під питання готовність Угорщини очолити ЄС у 2024 році: деталі
Європарламент ставить під питання готовність Угорщини очолити ЄС у 2024 році: деталі
Президент Бразилії відхилив запрошення Путіна відвідати РФ
Президент Бразилії відхилив запрошення Путіна відвідати РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
42K
Хто винен у війні: Росія чи Україна? Несподівані результати опитування китайців
27K
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
21K
В Україні зафіксували землетрус (мапа)
11K
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко
8640
Науковці назвали хвороби, які провокує щоденне вживання пива

Новини

Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:52
Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді
Сьогодні, 05:00
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
Сьогодні, 04:41
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:15
Малюк розповів про причетність СБУ до підриву Кримського моста
Сьогодні, 01:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту