Росія назвала число українців, яких вона депортувала з України

ФСБ називає депортацію, яка є воєнним злочином, «пересечением границы»

Після 24 лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення, Росія депортувала понад 3,5 млн українців. Про це повідомив в інтерв’ю російському агентству ТАСС перший заступник директора, керівник прикордонної служби ФСБ Росії Володимир Кулішов.

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При цьому генерал ФСБ називає депортацію українців «пересечением границы с Россией».

«У зв'язку із загостренням гуманітарної ситуації в районах ведення бойових дій організовано в'їзд осіб, які вимушено залишили свої місця проживання», – пояснив Кулішов.

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Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Російські чиновники хочуть легалізувати депортацію українців з тимчасово окупованих територій у разі «порушень правил воєнного стану».

У квітні ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає примусову депортацію українців, яку здійснюють росіяни, ознакою геноциду.