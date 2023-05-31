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«У мене вмерла бабуся Галя, дві собаки і улюблене місто». Зеленський зачитав щоденник маленького Єгора з Маріуполя (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«У мене вмерла бабуся Галя, дві собаки і улюблене місто». Зеленський зачитав щоденник маленького Єгора з Маріуполя (відео)
Вщент зруйнований окупантами Маріуполь
фото ілюстративне

«У мене – рана на спині, здерта шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видерте м’ясо на руці та рана на нозі»

Президент України Володимир Зеленський на конференції з нагоди Міжнародного дня захисту дітей зачитав уривки з щоденника восьмирічного хлопця Єгора, який жив у Маріуполі перед початком повномасштабного вторгнення РФ, а згодом у блокадному місті.

«Без прикрас, коротко, дуже простими та водночас дуже болючими словами. Він, цей щоденник, починається так: «Війна. Я добре поспав, прокинувся і усміхнувся», – читає Зеленський спогади дитини.

Єгор описує щоденний побут, з яким доводилось стикатися в Маріуполі. – «Я прокинувся. Ну, як і вчора, усміхнувся. Бабуня пішла по воду. Повернулася. До речі, в мене скоро день народження…».

Згодом з щоденника хлопця стає відомо про наслідки, які переживає дитина через злочинні дії окупантів.

«У мене – рана на спині, здерта шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видерте м’ясо на руці та рана на нозі... У мене померла бабуся Галя, дві собаки й улюблене місто Маріуполь…», – навів цитату президент.

Глава держави нагадав, що Росія вбила в Україні 483 дитини та знищила будівлі мільйонів людей.

Нагадаємо, що окупанти обстрілювали Маріуполь із першого дня повномасштабного вторгнення в Україну. Місто опинилося в блокаді 1 березня, яка тривала до травня – 20 травня, гарнізон, який утримував «Азовсталь» отримав наказ припинити оборону, стримавши угруповання у 20 тис. російських загарбників.

Маріуполь зруйнований на 95% і для його повного відновлення, за словами української влади міста, знадобиться близько 20 років. Кількість загиблих у Маріуполі внаслідок агресії РФ може сягати десятків тисяч.

Теги: Володимир Зеленський окупанти війна Маріуполь

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