Станом на 20.00 про загрозу російської атаки безпілотниками попередили мешканців Дніпропетровської області

Росіяни атакують дронами: у низці областей повітряна тривога (мапа)

Сьогодні ввечері, 12 лютого, росіяни знову запустили іранські дрони для атаки території України. Про ймовірну атаку «шахідами» повідомили декілька голів ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на 20.00 про загрозу російської атаки безпілотниками попередили мешканців Дніпропетровської області. «Два «мопеди». Дніпро», – повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram. Він також додав, що дрони наближаються зі сходу країни.

«Взагалі на сході більше їх. Будьте обережні», – заявив Кім.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також про атаку безпілотників застеріг голова Дніпровської облради Микола Лукашук. «Знову «мопеди». Вартові неба – на захисті. Будьте обережні, бережіть себе», – повідомив він у Telegram.

Оновлено о 20:25. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що на Дніпро полетіло два дрони-камікадзе. Місцеві пабліки повідомляють, що в місті прогримів вибух.

Нагадаємо, триває 354 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.