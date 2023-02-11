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У Росії чергова «бавовна»: влада заявляє про атаку безпілотниками

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії чергова «бавовна»: влада заявляє про атаку безпілотниками
У Бєлгородській області прогримів вибух
фото ілюстративне

Вибух стався на інфраструктурному об'єкті

Вранці 11 лютого у Бєлгородській області РФ прогримів вибух. Місцева влада заявила, що нібито в регіоні безпілотниками атаковано інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков в Telegram.

«У Яковлівському міському окрузі безпілотниками було атаковано інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків», – написав він.

У Росії чергова «бавовна»: влада заявляє про атаку безпілотниками фото 1

Нагадаємо, 3 лютого у російській Брянській області прогриміли вибухи. Неспокійно було у Стародубському окрузі.

Раніше, 2 січня, вранці у Брянській області Росії стався вибух. Губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що це була атака українського дрона.

2 лютого диктатор Володимир Путін назвав нове завдання для росіян. Майже через рік після початку «спецоперації» він заявив, що тепер усі мають зосередися на «збереженні Росії». Хоча ще у лютому 2022 року росіяни планували за три дні взяти Київ.

Теги: росія вибух безпілотник війна

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