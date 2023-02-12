В Україні був проведений перший ракетний запуск безпілотника (відео )

Безпілотники можна запускати залпом кілька штук в хвилину

В Україні пройшли успішно випробування ракетного запуску безпілотника. Про це повідомив співробітник хімічного факультету КНУ ім. Шевченка та керівника NAURocket Сергій Піпко.

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За його словами, подібна технологія має певні переваги. «Не потрібно збирати і розбирати катапульту, запуск можна проводити з дуже короткою направляючою або взагалі без направляючої, з місця. Наприклад, з кузова пікапа або вантажівки, зупинившись всього на хвилину. Можна запускати залпом кілька штук в хвилину», - розповів Пипко.

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До відома, захисники знищили колону російських військ у Запорізькій області. Прицільний удар був нанесений за допомогою безпілотника «Лелека».

Нагадаємо, розпочалася 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує обстрілювати українські міста, а також зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.