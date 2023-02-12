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В Україні був проведений перший ракетний запуск безпілотника (відео )

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні був проведений перший ракетний запуск безпілотника (відео )
фото: Сергій Піпко/Facebook

Безпілотники можна запускати залпом кілька штук в хвилину

В Україні пройшли успішно випробування ракетного запуску безпілотника. Про це повідомив співробітник хімічного факультету КНУ ім. Шевченка та керівника NAURocket Сергій Піпко.

За його словами, подібна технологія має певні переваги. «Не потрібно збирати і розбирати катапульту, запуск можна проводити з дуже короткою направляючою або взагалі без направляючої, з місця. Наприклад, з кузова пікапа або вантажівки, зупинившись всього на хвилину. Можна запускати залпом кілька штук в хвилину», - розповів Пипко.

До відома, захисники знищили колону російських військ у Запорізькій області. Прицільний удар був нанесений за допомогою безпілотника «Лелека».

Нагадаємо, розпочалася 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує обстрілювати українські міста, а також зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Теги: вантажівки відео безпілотник війна

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