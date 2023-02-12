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Росіяни посилюють свої війська на Лиманському та Бахмутському напрямках – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни посилюють свої війська на Лиманському та Бахмутському напрямках – Генштаб
фото: Генштаб

Загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою

Триває 354 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони 13 населених пунктів. Серед ни Нововасилівка, Вовківка, Кіндратівка, Велика Рибиця і Запсілля Сумської області та Вовчанськ, Амбарне і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів. Зокрема це - Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку

Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. Загалом – 13 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них - Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Богоявленка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку

Вогневого ураження зазнали райони Времівки і Новополя Донецької області; Гуляйполя, Степового, Новоданилівки, Новоандріївки  і Малої Токмачки на Запоріжжі та Нікополя Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку

Від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Зміївку, Веселе, Микільське, Антонівку та Дніпровське.

Противник не припиняє тероризувати мешканців тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області. Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства – пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала два ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та два склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, захисники знищили колону російських військ у Запорізькій області. Прицільний удар був нанесений за допомогою безпілотника «Лелека»

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Теги: пенсіонери Генштаб Авдіївка Херсон місто населення Макіївка ворог Бахмут

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