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Журналісти дізналися, як Іран доставляє безпілотники в Росію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Журналісти дізналися, як Іран доставляє безпілотники в Росію
Щонайменше 18 безпілотників доправили на російський флот після того, як офіцери РФ і техніки здійснили спеціальний візит до Тегерана
фото ілюстративне

Безпілотники призначені для доставлення бомб і повернення на базу цілими і неушкодженими

Для перевезення безпілотників далекого радіусу дії до Росії Іран використовує човни та державну авіакомпанію. Про це повідомляє The Guardian.

За словами джерел видання в близькосхідній країні, щонайменше 18 безпілотників доправили на російський флот після того, як офіцери РФ і техніки здійснили спеціальний візит до Тегерана в листопаді, де їм було продемонстровано весь спектр іранських технологій.

З цієї нагоди російська делегація з 10 осіб обрала шість безпілотників Mohajer-6, які мають дальність дії близько 200 км і несуть по дві ракети під кожним крилом, а також 12 безпілотників Shahed 191 і 129, які також здатні наносити удари з повітря по землі.

На відміну від більш відомих безпілотників Shahed 131 і 136, які активно використовувалися Росією в Україні, безпілотники, які летять вищими темпами, призначені для доставлення бомб і повернення на базу цілими і неушкодженими.

Як свідчить перехоплена Головного управління розвідки Міноборони, Росія, ймовірно, залучає іноземних найманців для організації атак дронів по території України. 

Також повідомлялося, що Іран модифікує свої безпілотники-камікадзе, які він надає Росії, щоб їхні боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні. 

Теги: росія Міноборони повітря перевезення Іран безпілотник

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