Росіяни атакували житловий будинок у Херсоні: пошкоджені електромережі

Внаслідок атаки є руйнування

Сьогодні, 12 грудня, російські окупанти обстріляли житловий сектор у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок обстрілу окупантів пошкоджений будинок, а також лінії електропостачання. На місці працюють рятувальні служби. Поки інформації про жертв чи постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.