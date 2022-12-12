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Росіяни атакували житловий будинок у Херсоні: пошкоджені електромережі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували житловий будинок у Херсоні: пошкоджені електромережі
фото:Кирило Тимошенко

Внаслідок атаки є руйнування

Сьогодні, 12 грудня, російські окупанти обстріляли житловий сектор у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

Росіяни атакували житловий будинок у Херсоні: пошкоджені електромережі фото 1

Внаслідок обстрілу окупантів пошкоджений будинок, а також лінії електропостачання. На місці працюють рятувальні служби. Поки інформації про жертв чи постраждалих немає.

Росіяни атакували житловий будинок у Херсоні: пошкоджені електромережі фото 2

Нагадаємо, триває 292-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області. 

Теги: Telegram будинок окупанти

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