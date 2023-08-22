Росіяни гатили артилерією по Донеччині: є жертви та поранені (фото)

Окупанти вбили трьох мешканців Торська

Надвечір 22 серпня російські загарбники обстріляли населені пункти Лиманської громади на Донеччині. Унаслідок цього три людини загинули, ще двоє – поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Рашисти завдали ударів по селищам Лиманщини сьогодні ввечері: у Торському вбили трьох людей і одну поранили, ще один цивільний дістав поранення у Закітному», – заявив очільник регіону.



За даними Донецької обласної прокуратури, о 18:50 під прицілом ворога опинилося село Торське, де на лавочці біля приватного будинку загинули двоє жінок та чоловік віком від 63 до 88 років. Ще один місцевий мешканець зазнав множинних травм грудної клітини, плеча й стегна. Йому надано медичну допомогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вже через півгодини окупанти обстріляли село Закітне, внаслідок чого 26-річний чоловік отримав перелом черепу і забій головного мозку. Його ушпиталили у тяжкому стані», – додали в прокуратурі.

Попередньо, окупанти атакували села з артилерії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

7 фото На весь екран











Наслідки ворожого обстрілу Донеччини, 22 серпня 2023 року фото: Донецька обласна прокуратура, Павло Кириленко

Нагадаємо, триває 545-ий день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 38 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.